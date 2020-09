Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Ein Einbruch, ein Einbruchsversuch und ein Diebstahl: Zeugen gesucht

Horb am Neckar (ots)

Noch Unbekannte haben von Freitag auf Samstag in Horb einen Einbruch, einen Einbruchsversuch und einen Diebstahl begangen.

Der Einbruch ereignete sich in einem Fitnessstudio in der Junghansstraße. Hier drangen die Unbekannten über eine Türe gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und entwendeten Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Außerdem versuchten Täter in das Schulzentrum Hohenberg in der Lerchenstraße zu gelangen, indem sie erfolglos versuchten, eine Türe aufzuhebeln und auch eine Scheibe einschlugen. Ins Innere gelangten die Täter jedoch offensichtlich nicht, sodass hier nichts gestohlen wurde. Der Sachschaden am Schulgebäude beläuft sich jedoch auf rund 2.000 Euro.

Zuletzt entwendeten Diebe im selben Zeitraum auch zwei Hinweisschilder mitsamt Pfosten, welche ebenso in der Lerchenstraße im Bereich des evangelischen Gemeindehauses aufgestellt waren.

In wieweit die Taten miteinander in Verbindung stehen, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Das Polizeirevier Horb bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07451 960 zu melden.

