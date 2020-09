Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verdächtige Person flüchtet nach Einbruch in Spielhalle

Pforzheim (ots)

Am frühen Montagmorgen flüchtete eine bislang unbekannte Person aus einem Gebäude in der Östlichen Karl-Friedrich-Straße, in welches unmittelbar zuvor eingebrochen wurde. Der Einbruch dürfte sich nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen um 04.20 Uhr ereignet haben, bei welchem sich der Täter durch einen Nebeneingang gewaltsam Zutritt in das Innere einer Spielhalle verschafft hat. Im Thekenbereich wurde eine Kasse aufgehebelt, in der sich allerdings kein Bargeld befand. Der Täter hat ohne Beute das Objekt wieder verlassen. Durch einen Zeugen wurde unmittelbar im Anschluss ein Mann mit folgender Beschreibung gesehen: 25-30 Jahre alt, 185-190 cm groß, kurze schwarze Haare und sportliche Figur. Er trug eine schwarze Jogginghose, ein schwarzes T-Shirt und führte eine schwarze Sporttasche mit sich. Wer hierüber weitere sachdienliche Angaben machen kann, wendet sich bitte an das Polizeirevier Pforzheim-Nord unter 07231/186-3211.

