Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Keltern (ots)

Leicht verletzt wurde am Samstagnachmittag eine 62-jährige Opel-Fahrerin auf der Landstraße 562 von Dietlingen in Fahrtrichtung Pforzheim. Gegen 14.50 Uhr beabsichtigte eine 29 Jahre alte Fahrerin eines 3,5-Tonners vom Feldweg des Gewanns Gauhälde nach links auf die Landstraße abzubiegen. Dabei dürfte sie die Vorfahrt der von rechts aus Richtung Dietlingen kommenden Pkw-Fahrerin übersehen haben, die noch, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, ihr Fahrzeug nach rechts in den Grünstreifen zog. Dennoch prallten die Fahrzeuge zusammen, wodurch die Opel-Lenkerin leicht verletzt wurde. Es entstand an beiden, noch fahrbereit gebliebenen Fahrzeugen ein Gesamtunfallschaden von 6.000 Euro.

