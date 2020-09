Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Loßburg (ots)

Ein 24-jähriger Motorradfahrer ist am Samstagmittag bei Loßburg alleinbeteiligt verunfallt und wurde dabei schwer verletzt. Der Mann war mit seiner BMW auf der Landstraße 408 von Loßburg in Richtung vierundzwanzig Höfe unterwegs. Gegen 11.40 Uhr beabsichtigte der Zweiradfahrer in einer langgezogenen Rechtskurve den vor ihm fahrenden Pkw zu überholen. Nach Erkenntnissen der Verkehrsdienst-Außenstelle Freudenstadt dürfte er wegen überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ins Bankett abgekommen sein. Der Mann überschlug sich mehrfach und musste schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sein Motorrad wurde mit einem Unfallschaden von geschätzten 15.000 Euro abgeschleppt.

Frank Otruba, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell