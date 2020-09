Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Pforzheim) Fahrzeug verletzt Fußgänger und entfernt sich von der Unfallstelle - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Am Sonntagabend gegen 19 Uhr kam es in der Dillsteiner Straße in Pforzheim ungefähr auf Höhe eines Cafés zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger so verletzt wurde, dass er in eine Pforzheimer Klinik eingeliefert werden musste.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr die Dillsteiner Straße vom Sedanplatz kommend in Richtung Jahnstraße, als es mit dem 21-jährigen Fußgänger zusammenstieß. Dieser hatte die Dillsteiner Straße in Fahrtrichtung des Fahrzeugs gesehen von rechts nach links überquert, als ihn das Fahrzeug regelrecht auf die Motorhaube auflud. Nach dem Unfall kam der geschädigte Fußgänger zwischen geparkten Fahrzeugen auf der anderen Fahrbahnseite wieder zu sich, das unfallbeteiligte Fahrzeug war nicht mehr vor Ort. Zu Fahrzeugtyp oder -farbe konnte der Verletzte keine Angaben mehr machen, er war sich im Nachgang nur noch sicher eine männliche Person als Lenker des unfallverursachenden Fahrzeugs wahrgenommen zu haben.

Die Verkehrspolizei Pforzheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Rufnummer 07231 186-3111 zu melden.

Alexander Schwarz, Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell