Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbrecher hinterlassen in Mühlacker einen hohen Sachschaden

Mühlacker (ots)

Einen geschätzten Sachschaden in Höhe von 15.000 bis 20.000 Euro verursachten in der Nacht zum Donnerstag bislang unbekannte Einbrecher in einem Kinder-Indoor-Spielplatz in Mühlacker. Die Täter verschafften sich gewaltsam über den rückwärtigen, umzäunten Bereich der in der Pforzheimer Straße gelegenen Halle Zugang. Im Innern wurden mehrere Kinder-Spielgeräte aufgebrochen und lediglich das darin befindliche Münzgeld entwendet.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Mühlacker unter 07041/9693-0 in Verbindung zu setzen.

Frank Otruba, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell