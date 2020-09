Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Einbrecher knacken Spielautomaten

Calw (ots)

Unbekannte sind am Donnerstagmorgen in eine Gaststätte in Calw eingedrungen.

Die Einbrecher verschafften sich zwischen 0:30 und 11:45 Uhr über ein Fenster Zutritt in die Gaststätte in der Bahnhofstraße. Dort brachen sie die Spielautomaten auf und entnahmen die Geldkassetten. Die Höhe des Diebstahlschadens lässt sich noch nicht beziffern. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Calw hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07051 1613511 zu melden.

