Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Alleinbeteiligt gestürzt: Kraftrollerfahrer schwer verletzt

Altensteig (ots)

Schwerverletzt wurde am Donnerstagnachmittag gegen 15.20 Uhr ein 17-jähriger Kraftrollerfahrer in der Gustav-Werner-Straße. Aus bislang unbekannten Gründen stürzte der 17-Jährige alleinbeteiligt noch vor der Einmündung zur Pfalzgrafenweiler Straße. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell