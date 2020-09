Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Vorrang missachtet: Radfahrer verletzt

Bad Liebenzell (ots)

Ein 31-jähriger Radfahrer wurde am Donnerstagfrüh gegen 06.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Wilhelmstraße verletzt. Ein 37-jähriger Mercedes-Fahrer missachtete beim Linksabbiegen in den Kurhausdamm den Vorrang des entgegenkommenden 31-Jährigen.

Durch den Aufprall wurde Radfahrer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

