Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Haiterbach - Polizei kontrolliert Gurtpflicht und Handyverbot am Steuer

Haiterbach (ots)

Am Dienstagnachmittag haben Einsatzkräfte des Polizeireviers Nagold in Haiterbach Verkehrskontrollen zur Einhaltung der Gurtpflicht sowie der Überwachung des Handyverbots am Steuer durchgeführt.

Bei der Aktion im Bereich des Marktplatzes entdeckten die Beamten mehrere Verstöße. Sieben Personen hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt und vier Fahrzeugführer nutzten verbotenerweise ihr Mobiltelefon. Weiterhin wurden Verstöße unter anderem gegen die Helmpflicht oder auch gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt. Neben den vor Ort geführten verkehrserzieherischen Gesprächen werden auch gebührenpflichtige Verwarnungen und Anzeigen folgen.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell