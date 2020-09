Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Gemeinsame Pressemitteilung der StA Karlsruhe, Zweigstelle Pforzheim, und des PP Pforzheim (Enzkreis) Mühlacker - Bei Hausdurchsuchung: Aufzuchtanlagen mit illegalen Hanfpflanzen entdeckt

Mühlacker (ots)

Polizeiermittler haben am Donnerstag bei einer Hausdurchsuchung zwei Aufzuchtanlagen mit illegalen Hanfpflanzen entdeckt. Mit einem von der Staatsanwaltschaft erwirkten Beschluss durchsuchten im Laufe des Morgens mehrere Beamte des Polizeireviers Mühlacker sowie des Kriminalkommissariats Pforzheim das Wohnanwesen in Mühlacker-Lomersheim. Dabei fanden sie rund 300 Gramm Marihuanablüten sowie die beiden Aufzuchtanlagen, in denen etwa 35 Hanfpflanzen gezüchtet wurden. Als tatverdächtig gilt ein 33-Jähriger. Die Ermittlungen dauern an.

