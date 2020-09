Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Seewald - Zwei Verletzte: Alkoholisiert auf Gegenspur gefahren

Seewald (ots)

Zwei Verletzte und ein Schaden von über 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochabend gegen 18.05 Uhr auf der Landesstraße 362. Ein 56-jähriger Opel-Fahrer war von Erzgrube in Richtung Altensteig unterwegs. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam er infolge der alkoholischen Beeinflussung auf die Gegenspur. Ein entgegenkommender 66-jähriger Ford-Fahrer versuchte noch, dem Opel auszuweichen, was jedoch misslang.

Beide Beteiligten wurden bei dem Unfall verletzt und in nahegelegene Krankenhäuser eingeliefert. Die stark beschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden.

Der 56-Jährige war deutlich alkoholisiert. Er musst eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

