Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Feuer greift auf Dachstuhl über

Horb am Neckar (ots)

Sachschaden im sechsstelligen Bereich ist die Bilanz eines Brandes am Dienstag in Horb am Neckar.

Gegen 20:30 Uhr führten mehrere Personen in der Scheune eines Aussiedlerhofs in Bittelbronn Wartungsarbeiten an einer technischen Anlage durch, als jene Feuer fing. Trotz des Versuchs, den Brand selbst zu löschen, breitete sich dieser rasch in dem betreffenden Raum aus und griff auch auf den Dachstuhl über. Den Freiwilligen Feuerwehren Dießener Tal sowie Horb gelang es, das Feuer zu löschen. Personen oder Tiere wurden nicht verletzt. Neben Polizei und Feuerwehr war auch der Rettungsdienst im Einsatz.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell