Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Brand in einer Produktionsmaschine

Pforzheim (ots)

Ein Schaden von über einer Million Euro ist die Bilanz des Brandes einer Produktionsmaschine einer Firma in der Industriestraße am Dienstagmittag gegen 12.30 Uhr. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde der Brand durch einen technischen Defekt an der Maschine ausgelöst.

Das schnelle Eingreifen der Feuerwehr verhinderte, dass der Brand auf weitere Gebäudeteile und Maschinen übergreifen konnte. Zwei Mitarbeiter wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell