POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Unbekannter verursacht Feuer in Schuppen

Illingen (ots)

Ein Unbekannter hat am frühen Dienstagmorgen in Illingen in einem Schuppen offenbar ein Feuer entfacht und Schaden von mehreren Tausend Euro verursacht.

In dem betreffenden Schuppen, welcher an ein Wohnhaus in der Schillerstraße angebaut ist, waren beim Brandausbruch unter anderem Holzscheite gelagert, die offensichtlich Feuer fingen. Ein Bewohner des Anwesens wurde gegen 0:30 Uhr auf den Rauch aufmerksam und begann unmittelbar damit, den Brand zu löschen. Das Feuer hatte sich zu diesem Zeitpunkt bereits innerhalb des Schuppens ausgebreitet. Im weiteren Verlauf übernahmen die hinzugeeilten Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Illingen und Vaihingen an der Enz die Löscharbeiten. Der Hausbewohner wurde durch Mitarbeiter des DRK vorsorglich wegen einer befürchteten Rauchvergiftung behandelt, er blieb jedoch unverletzt. Es entstand Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Hinweise, dass der Brand fahrlässig herbeigeführt worden sein könnte, ergaben sich keine, weshalb Ermittlungen wegen des Verdachts einer vorsätzlichen Brandstiftung eingeleitet wurden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

