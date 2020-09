Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Junge Frau fährt durch geschlossenes Tor in Werkstatt - hoher Sachschaden

Pforzheim (ots)

Gestern Abend verlor eine 20-jährige Frau die Kontrolle über ihren Pkw und fuhr durch in das geschlossene Tor einer Werkstatt, in welcher sich Fahrzeuge zur Reinigung befanden.

Gegen 21:25 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Mitsubishi die Wilferdinger Straße als sie nach ersten Ermittlungen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Sie steuerte augenscheinlich ungebremst über die Gegenfahrbahn zunächst in den Hof einer Werkstatt und weiter in das Werkstatttor. Das Tor lag im Anschluss teilweise auf dem Fahrzeug und hatte sich verklemmt. Die 20-jährige Fahrerin und ihre 21-jährige Beifahrerin blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt. Die Mitsubishi-Fahrerin wurde dennoch vorsichtshalber zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt wurden bei dem Unfall sechs geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der Fremdschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt, der Schaden am Fahrzeug der 20-Jährigen auf 10.000 Euro.

