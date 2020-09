Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Illingen - Feuer bei Holzunterstand: Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Illingen (ots)

Nach einem Feuer bei einem Holzunterstand in Illingen am frühen Montagmorgen, ermittelt der zuständige Polizeiposten nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung.

Der Brand war gegen 00:30 Uhr an dem Unterstand im Bereich eines Wohnanwesens in der Junkersstraße ausgebrochen. In dem Unterstand lagerten gespaltenes Feuerholz sowie ein Wassertank. Das Feuer konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Illingen vollumfänglich gelöscht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise, dass der Brand fahrlässig herbeigeführt worden sein könnte, ergaben sich keine, weshalb Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung gegen Unbekannt eingeleitet wurden. Die genaue Ursache des Feuers ist noch unklar.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07042 2929 beim Polizeiposten Illingen oder unter 07041 96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

