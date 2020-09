Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Mutmaßlicher Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Enzkreis (ots)

Am Samstagvormittag wurde ein Mann Zeuge eines versuchten Fahrraddiebstahls.

Der Zeuge befand sich gegen 10:10 Uhr am Bahnhof Wilferdingen. Hier konnte er einen anderen Mann beobachten, der sich bei den Fahrrädern am dortigen Fahrradabstellplatz aufhielt. Nachdem sich der Mann umgeschaut hatte, zog er einen Bolzenschneider aus seinem Rucksack und setzte diesen an dem Fahrradschloss eines Fahrrades an.

Der Zeuge machte auf sich aufmerksam und der Täter ließ von seiner Tat ab. Zunächst entfernte er sich ein paar Meter von der Örtlichkeit und entledigte sich seines Werkzeugs. Dem Zeugen gelang es, den Mann bis zum Eintreffen der verständigten Polizei festzuhalten. Durch die Polizeibeamten wurde der Bolzenschneider in einem Gebüsch aufgefunden.

Der Polizeiposten Remchingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen sowie den Besitzer des Fahrrades, sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter der Telefonnummer 07082 79120 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell