Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Betrunkener Rollerfahrer schlägt und spuckt um sich

Altensteig (ots)

Voller Körpereinsatz war am Freitagabend von Beamten des Polizeireviers Nagold gefordert, um in Altensteig den betrunkenen und hochaggressiven Fahrer eines Motorrollers unter Kontrolle zu bekommen.

Nach Zeugenaussagen war der 54-jährige Rollerfahrer gegen 19:30 Uhr im Bereich der Wilhelmstraße unterwegs und dabei offenbar alkoholisiert. Als er in der Folge durch eine Streifenbesatzung kontrolliert werden sollte, weigerte er sich zunächst, seine Personalien anzugeben und gab nur nach gutem Zureden der Beamten schließlich seinen Personalausweis her. Nachdem ein Alkoholvortest einen Wert von über anderthalb Promille zum Ergebnis hatte, sollte der 54-Jährige die Einsatzkräfte zu einer Blutprobe begleiten. Darauf reagierte der Rollerfahrer jedoch sehr aggressiv und widersetzte sich seiner Festnahme. Die Beamten mussten den mit Fäusten um sich schlagenden Betrunkenen trotz des Einsatzes von Pfefferspray letztlich zu Boden ringen, um ihn zu überwältigen. Ein hinzugekommener DRK-Mitarbeiter half dabei, den tobenden Mann bis zum Eintreffen von Verstärkung festzuhalten. Dem 54-Jährigen, welcher auch versuchte, nach den Einsatzkräften zu treten und zu spucken, sollten durch eine weitere DRK-Mitarbeiterin wegen des Pfeffersprays seine Augen ausgespült werden, was er jedoch nur kurzzeitig zuließ. Zusammen mit einer zweiten Streifenbesatzung gelang es den Beamten schließlich, ihn auf das Polizeirevier zu bringen. Er musste eine Blutprobe abgeben und es erwarten ihn nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Widerstands gegen Polizisten.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell