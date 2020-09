Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Hochwertiges Fahrzeug mittels Pflasterstein beschädigt

Pforzheim (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro verursachte ein bilslang unbekannter Täter am Freitagvormittag in der Südweststadt.

Zwischen 06:15 Uhr und 09:30 Uhr beschädigte der Unbekannte mit Hilfe eines Pflastersteins die Windschutzscheibe, sowie die Motorhaube eines weißen Jaguars, welcher vor dem Wohnanwesen des Besitzers geparkt war.

Zeugen und Hinweisgeber, werden gebeten sich beim Polizeirevier Pforzheim-Süd, unter der Telefonnummer 07231 186 3311, zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

