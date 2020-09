Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Vorfahrt missachtet: Eine Leichtverletzte

Niefern-Öschelbronn (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Schaden von rund 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls in der Hauptstraße am Freitagvormittag gegen 11.10 Uhr. Eine 47-jährige Citroen-Fahrerin fuhr vom Kirnbachweg in die Hauptstraße ein und missachtete die Vorfahrt einer 38-jährigen Polo-Fahrerin.

Die 38-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

