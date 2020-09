Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Simmersfeld - Gegen Baum geprallt

Simmersfeld (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Schaden von rund 1500 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Kreisstraße 4369 am Freitagnachmittag gegen 16.40 Uhr. Ein 18-jähriger Ford-Fahrer war von Aichhalden in Richtung Zwerenberg unterwegs. Aufgrund eines Fahrfehlers kam er in einer Linkskurve ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Ford prallte gegen zwei Bäume.

Der 18-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt.

Dirk Wagner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell