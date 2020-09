Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Wildbad - Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Bad Wildbad (ots)

Am Freitagmittag stürzte der 25-jährige Fahrer einer Suzuki im Bereich Bad Wildbad mit seinem Fahrzeug auf die Fahrbahn. Nach dem Unfall wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Ermittlungen befuhr der Motorradfahrer, gegen 15:00 Uhr, in einer Gruppe die Kreisstraße 4366 von Bad Wildbad-Aichelberg in Richtung Bad Wildbad. Im Bereich der "Hahnenkopfkurve" verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in die Leitplanke der linken Fahrbahnseite. Trotz Schutzkleidung und Helm wurde der Fahrer schwer verletzt und noch vor Ort zunächst notärztlich versorgt. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden von 3.000 Euro, an der Leitplanke ein Schaden von rund 300 Euro.

