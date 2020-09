POL-Pforzheim: (KA) Karlsbad - Autobahn 8: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Polizeipräsidium Pforzheim

Am Montagvormittag ereignete sich auf der Bundesautobahn 8 ein Auffahrunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Gegen 07:50 Uhr bildete sich auf der Strecke zwischen Pforzheim-West und Karlsbad stockender Verkehr. Ein 23 Jahre alter Citroen-Fahrer bemerkte die Situation und bremste sein Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen ab. Ein hinter dem Citroen fahrender leerer Tank-Sattelzug realisierte die Situation offenbar zu spät und fuhr auf das stehende Fahrzeug auf. Dieses wurde durch die Wucht des Aufpralls nach vorne geschoben und kollidierte hier mit einem Klein-Lkw der Marke MAN. Der 49-jährige Klein-Lkw-Fahrer beobachtete den Unfall in seinem Rückspiegel und fuhr geistesgegenwärtig sein Fahrzeug ein Stück weiter nach vorne. So konnte wohl ein Einklemmen des Citroen zwischen den beiden Lkw vermieden werden. Neben dem 23-jährigen Fahrer befand sich noch eine 33 Jahre alte Beifahrerin in dem Citroen. Beide Personen wurden durch den Unfall schwer verletzt und mussten zur weiteren Behandlung durch Rettungsfahrzeuge in Krankenhäuser gefahren werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 75.000 Euro. Die Fahrbahn musste zweitweise voll gesperrt werden. Ein Rettungshubschrauber befand sich im Einsatz. Gegen 09:00 Uhr wurde der linke Fahrstreifen für den Fahrzeugverkehr wieder freigegeben. Nach erfolgter Fahrbahnreinigung werden die beiden weiteren Fahrstreifen gegen 11:00 Uhr für den Verkehr wieder geöffnet.

