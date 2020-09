Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - 21-Jähriger kommt von Fahrbahn ab und verursacht Sachschaden

Remchingen (ots)

Am Samstagmorgen kam ein 21 Jahre alter BMW-Fahrer in Wilferdingen von der Fahrbahn der Bundesstraße B10 ab und fuhr mit seinem Fahrzeug in dort angrenzende Schrebergärten. Glücklicherweise wurde hierbei niemand verletzt.

Nach ersten Ermittlungen könnte der Fahrer, gegen 08:30 Uhr, aufgrund von Sekundenschlaf die Kontrolle über seinen Pkw verloren haben. Des Weiteren lagen Hinweise auf den Einfluss von Betäubungsmitteln bei dem 21-Jährigen vor. Derzeit ist die genaue Unfallursache noch Gegenstand der Ermittlungen. Der BMW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

