Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Mit über 2,4 Promille unterwegs

Mühlacker (ots)

Mit über 2,4 Promille war am Freitagabend gegen 19.35 Uhr ein 55-jähriger Golf-Fahrer in der Bahnhofstraße unterwegs. Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei, wie der Mann auf einem Parkplatz am Bahnhofplatz aus seinem Golf ausstieg und in ein Ladengeschäft ging. Beim Eintreffen der Beamten war der 55-Jährige gerade dabei, seinen Golf wieder auszuparken.

Der Golf-Fahrer musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

