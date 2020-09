POL-Pforzheim: Verkehrsunfall bei Schönbronn, Lkrs. Calw, mit einem ausgebrannten Pkw

Polizeipräsidium Pforzheim

Am Samstag, 12.09.2020, gg. 13.05 Uhr, wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der L 349 zwischen Ortsausgang Schönbronn und der Einmündung mit der L 348 gemeldet. Es wurde mitgeteilt, dass ein Pkw brennen würde und ein Motorrad beteiligt wäre. Durch die Verkehrspolizei Pforzheim wurde der Unfall aufgenommen. Es stellte sich heraus, dass ein 22jähriger Mann mit seinem Peugeot von Schönbronn kommend im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Zunächst kam der Peugeot nach rechts auf das Bankett und stieß letztlich gegen einen links neben der Fahrbahn stehenden Baum. Hierdurch kam es zum Fahrzeugbrand. Eine entgegenkommende 49jährige Opel-Lenkerin konnte auszuweichen. Die Frau blieb unverletzt und der Opel wurde nicht beschädigt. Ein 19jähriger Motorradfahrer, welcher dem Peugeot folgte, kam aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall. Der Peugeot-Fahrer konnte sich selbstständig aus dem brennenden Fahrzeug befreien und wurde wie der Motorradfahrer nur leicht verletzt. Am Peugeot entstand Totalschaden in Höhe von ca. 20.000 EURO. Der Schaden an der Kawasaki wird mit ca. 1.000 EURO beziffert. Unter anderem war die Freiwillige Feuerwehr aus Wildberg mit drei Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort.

