Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mountainbiker schwerverletzt

Pforzheim (ots)

Schwer verletzt hat sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Georg-Feuerstein-Straße am Donnerstagabend.

Nachdem ein 56-jähriger Mountainbike-Fahrer am Donnerstagabend gegen 19.15 Uhr die Unterführung des Radwegs zwischen Pforzheim und Eutingen befuhr, beabsichtigte er nach rechts auf die Georg-Feuerstein-Straße zu fahren. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen prallte der 56-Jährige in der Folge aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Unachtsamkeit beim Einfahren in den fließenden Verkehr gegen die linke Fahrzeugseite eines ordnungsgemäß fahrenden Opels. Hierbei verletzte sich der Radfahrer schwer und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Insgesamt einstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

