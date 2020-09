Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Zeugensuche nach gefährlichem Überholmanöver

Calw (ots)

Am Donnerstagabend kam es auf der Kreisstraße 4325 zu einem Vorfall, bei dem ein Audi-Fahrer in einer scharfen Kurve gefährlich überholte.

Gegen 19.55 Uhr befuhr ein 36-Jähriger in seinem Pkw die Kreisstraße 4325 von Calw kommend in Richtung Calw-Wimberg, als ihn ein silberner Audi in einer scharfen Rechtskurve überholte. Aufgrund des gefährlichen Überholmanövers und um eine Kollision zu verhindern musste der 36-Jährige und ein entgegenkommender schwarzer Kleinwagen stark abbremsen - der schwarze Kleinwagen sogar bis zum Stillstand. Nach dem Überholmanöver fuhr der Audi-Fahrer mit hoher Geschwindigkeit davon.

Zeugen und Hinweisgeber, speziell der Fahrer des Kleinwagens, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Calw, Tel.: 07051 / 161 3511, in Verbindung zu setzen.

Christian Schulze, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell