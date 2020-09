Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Calw) Brand mit mehreren leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden

Pforzheim (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Donnerstagabend ein Gebäude im Walkmühleweg in Calw in Brand. Das Gebäude wurde durch den Brand unbewohnbar, die Bewohner fanden anderweitig Unterkunft. Insgesamt drei Personen wurden zunächst wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik verbracht, konnten dort nach kurzer ambulanter Behandlung jedoch wieder entlassen werden. Nach vorläufiger Schätzung entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 300 000 Euro.

Die Feuerwehr Calw und angeschlossene Abteilungen waren zur Brandbekämpfung mit insgesamt 8 Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort, weiterhin waren auch starke Kräfte von Rettungsdienst und DRK-Ortsverband unter Leitung des Leitenden Notarztes im Einsatz. Das Polizeirevier Calw war mit zwei Streifenwagenbesatzungen vor Ort. Hinsichtlich der Brandursache dauern die Ermittlungen noch an

Alexander Schwarz, Führungs- und Lagezentrum

