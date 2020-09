Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannter bricht in Bäckerei ein

Pforzheim (ots)

Ein Unbekannter ist am frühen Mittwochmorgen in eine Bäckerei in der Pforzheimer Nordstadt eingedrungen.

Zwischen 3:30 und 4:00 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über eine Türe gewaltsam Zutritt in die Bäckerei in der Hohenzollernstraße. Ziel der Tat dürften Bargeld sowie Zigaretten aus einem ebenso vor Ort befindlichen Zigarettenautomaten gewesen sein. Der Wert des Diebesguts sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind noch unbekannt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

