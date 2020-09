Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Horb am Neckar (ots)

Am Donnerstagmittag ereignete sich auf der Landesstraße 410 ein folgeschwerer Unfall, in dessen Verlauf ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste.

Gegen 12:40 Uhr befuhr ein Lkw mit Holzauflieger die Landesstraße von Sulz kommend in Richtung Horb. Auf Höhe der Ortschaft Dettingen beabsichtigte der Lkw auf einen rechts neben der Fahrbahn befindlichen Parkplatz abzubiegen. Hinter dem Lkw fuhr ein 32-jähriger Motorradfahrer. Nach momentanem Stand der Ermittlungen kam es während dem Abbiegevorgang zur Kollision zwischen dem Lkw und dem Motorrad. Der Motorradfahrer zog sich durch den Unfall schwere Verletzungen zu.

Die Landesstraße musste während der Einsatzmaßnahmen einseitig gesperrt werden. Die Verkehrspolizei Freudenstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Simone Unger, Pressestelle

