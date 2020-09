Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Gefährliche Abfälle auf Parkplatz entsorgt

Pforzheim (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Mittwochmittag bis Donnerstagmorgen gefährliche Abfälle an einem Parkplatz nahe der Würmtalstraße entsorgt. Unter den Abfällen befanden sich rund 400 Liter Altöl, Bremsflüssigkeit und Diesel in 5-20 Liter Kanistern. Außerdem entsorgten die Unbekannten etwa 20 Altreifen.

Da die Kanister auf einen Haufen geworfen wurden, liefen die teils unverschlossenen Kanister aus und verunreinigten etwa 4 Quadratmeter Erdreich mit Altöl.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wird davon ausgegangen, dass für die Verbringung der Gefahrenstoffe ein Lieferwagen oder Kleintransporter eingesetzt wurde.

Die Gruppe Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Pforzheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Süd, Tel.: 07231 / 186 3311, oder mit Gewerbe und Umwelt, Tel.: 07231 / 186 3410, in Verbindung zu setzen.

