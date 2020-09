Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach - Vandalismus an einem Radweg

Königsbach (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Mittwochabend, gegen 20.00 Uhr, auf Donnerstagmorgen, gegen 05.45 Uhr, zwei Laternen und einen Stromkastenverteiler an einem Fahrradweg zwischen Bilfingen und Königsbach beschädigt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen sägten die Unbekannten die Laternen an und knickten diese so um, dass sie den Radweg versperrten. Der Deckel des Verteilers wurde gewaltsam geöffnet und im Anschluss in ein angrenzendes Maisfeld geworfen.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Pforzheim-Nord, Tel.: 07231 / 186 3211, zu melden.

Christian Schulze, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell