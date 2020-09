Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Betrunkener Radfahrer begeht Unfallflucht

Remchingen (ots)

Ein betrunkener Radfahrer wurde am Montagabend in einer Remchinger Kneipe von der Polizei ausfindig gemacht, nachdem er zuvor eine Unfallflucht beging. Der 49-Jährige befuhr gegen 20.35 Uhr den Gehweg der Wilferdinger Hauptstraße und dürfte nach Ermittlungen der Neuenbürger Polizei einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw gestreift und einen Unfallschaden von rund 1500 Euro verursacht haben. Im Zuge der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf den Aufenthaltsort des gesuchten Mountainbike-Fahrers, der wenig später betrunken in einer Gaststätte angetroffen werden konnte.

Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholwert ergab einen Wert von 2,4 Promille, weshalb er die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten musste.

