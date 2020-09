Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - "Oma" ich brauche Geld - Betrüger erneut mit Enkeltrick erfolgreich

Pforzheim (ots)

Am Montagmittag kam es gegen 17:00 Uhr im Strietweg in Pforzheim-Buckenberg- zu einem vollendeten Enkeltrick. Ein gutgläubiges älteres Ehepaar wurde hierbei um 46.000 Euro gebracht.

Gegen 12:00 Uhr klingelte bei dem Ehepaar das Telefon. Als die 87-jährige Frau das Telefonat entgegennahm, meldete sich ihr vermeintlicher Enkelsohn. Dieser gaukelte seinem Opfer soeben einen von ihm verursachten Verkehrsunfall vor. Er benötige nun dringend 46.000 Euro um den Schaden des Unfallgegners zu beheben, ansonsten müsste er seinen geschäftlich so dringend benötigten Führerschein abgeben. Da die Frau das nicht alleine entscheiden wollte, sicherte schließlich ihr Ehemann am Telefon dem Enkel das Geld zu. Der 88 Jahre alte Mann fuhr im Anschluss mit dem Bus zu einer Bankfiliale und hob das gesamte Geld ab. Zu Hause angekommen, teilte ihnen der angebliche Enkelsohn telefonisch mit, dass er nicht selbst das Geld abholen könne. Ein Bekannter von ihm würde um 17:00 Uhr das Geld vor dem Wohnhaus in Empfang nehmen.

Gegen 17:00 Uhr kam dann tatsächlich aus Richtung Tankstelle der angekündigte Abholer und der gutgläubige Mann übergab ihm das Bargeld. Daraufhin lief der Fremde wieder in Richtung Tankstelle davon.

Der Abholer (war sudosteuropäischer Erscheinung und) konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 170 cm groß, über 30 Jahre alt, mollig, kurze, schwarze, glatte Haare.

An dieser Stelle möchte die Polizei nochmals darauf hinweisen:

-Übergeben Sie niemals Geld oder Schmuck an fremde Personen -Beenden Sie Telefonate, bei denen Geld gefordert wird, immer sofort und geben Sie keine persönlichen Daten heraus.

Das Kriminalinspektion Calw hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, sowie Hinweisgeber, welche zur besagten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst unter 07231 186 4444, in Verbindung zu setzen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell