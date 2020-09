Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Keltern - Versuchter Einbruch in Tattoo-Studio

Enzkreis (ots)

Zwischen Montagmorgen 00:00 Uhr und 02:30 Uhr scheiterte ein Einbruch in ein Tattoo-Studio in der Ettlinger Straße an der Sicherheitsverglasung der Eingangstüre.

Mit mehreren Hammerschlägen gegen die Eingangstür versuchten bislang unbekannte Täter in das Studio einzudringen. Die Tür hielt den Schlägen jedoch stand, weshalb die Täter wohl von ihrer Tat absahen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Zur Tatzeit konnte ein Zeuge beobachten wie vier männliche Personen aus der Richtung kommend, in ein in dem Weiler Weg stehenden SUV stiegen und davonfuhren.

Zeugen, sowie Hinweisgeber, die Angaben zur Tat oder zu dem schwarzen SUV machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeiposten Remchingen, unter der Nummer 07082 79120, in Verbindung zu setzen.

