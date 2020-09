Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Schwerstverletzte Person nach Pkw-Vollbrand

Pforzheim (ots)

Nach ersten Erkenntnissen ist ein technischer Defekt die Ursache eines Pkw-Brandes, der sich am Montagmittag in der Goldschmiedeschulstraße ereignete, bei dem ein Mann schwere Verletzungen erlitt.

Der 73 Jahre alte Besitzer eines Oldtimers der Marke Leyland versuchte diesen gegen 13:00 Uhr in seiner Garage mehrfach zu Starten. Hierbei geriet das Fahrzeug, nach bisherigem Kenntnisstand der Ermittlungen zunächst im Bereich des Motorraumes in Brand, der sich zügig auf das ganze Fahrzeug ausbreitete. Dies wurde durch Anwohner beobachtet, welche sogleich den Notruf informierten. Der Mann konnte durch die kurz darauf eintreffende Feuerwehr noch in der Garage geborgen und das Fahrzeug gelöscht werden. Der 73-jährige wurde mit schwersten Brandverletzungen durch einen Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Drei weitere Personen, die noch versuchten durch das geöffnete Garagentor dem Mann zu helfen, wurden durch eine Rauchgasintoxikation verletzt. Eine 50-jährige Person musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Das Kriminalkommissariat Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen.

