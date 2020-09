Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Zeugen gesucht

Calw (ots)

Durch seine Ehefrau wurde am Sonntagmittag gegen 12:00 Uhr ein 76 jahre alter Mann in seiner Garage in der Johann-Georg-Hartmann-Straße aufgefunden.

Nach eigenen Angaben blieb der Mann mit seinem Bein in den Fahrradspeichen seines Rades hängen, als er im Ortsteil Wart unterwegs war.

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeirevier Nagold konnte die Blutspur bis zur Straßenkreuzung zurückverfolgt werden

Das Polizeirevier Nagold bittet nun Zeugen, sowie Hinweisgeber des Unfalls sich unter der Telefonnummer 07452 93050 zu melden.

