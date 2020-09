Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Motorradfahrer nach Vorfahrtsverletzung schwer verletzt

Freudenstadt (ots)

Schwer verletzt wurde am Freitag ein 18-jähriger Motorradfahrer nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw. Ein 66 Jahre alte Skoda-Fahrer befuhr gegen 17.20 Uhr die Rudolf-Diesel-Straße und beabsichtigte an der Einmündung zur Kreisstarße 4741 nach links in Richtung Freudenstadt abzubiegen. Dabei dürfte er nach Feststellungen der Verkehrspolizei die Vorfahrt des von links kommenden 18-jährigen Yamaha-Lenkers missachtet haben. Im Einmündungsbereich kam es zu einem heftigen Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei der 18-Jährige schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in Krankenhaus gebracht wurde. Sein Krad wurde über die Leitplanke geschleudert und kam auf den angrenzenden Bahnschienen zum Liegen. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. An den beiden unfallbeteiligten Fahrzeugen, die abgeschleppt wurden, entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro.

Frank Otruba, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell