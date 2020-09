Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Zwei verletzte Personen nach Vorfahrtsverletzung

Freudenstadt (ots)

Zwei leicht verletzte Personen, sowie einen Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro war die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagabend auf der Bundesstraße 28 ereignete.

Gegen 20:00 Uhr beabsichtigte ein 78 Jahre alter Suzuki Fahrer von der Bundesstraße 500 auf die Bundesstraße 28 in Richtung Freudenstadt einzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 47-jährigen Ford Fahrerin, welche die Bundesstraße 28 in Richtung Bad Peterstal Griesbach befuhr. Durch die Wucht des Zusammenstoßes überschlug sich der Suzuki und kam im Grünstreifen auf der Fahrerseite zum Liegen. Alle Unfallbeteiligten mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Eine 72-jährige Beifahrerin des Suzuki, sowie die 47 Jahre alte Ford Fahrerin wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

