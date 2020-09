Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Alkoholisierter Fahrradfahrer beschädigt Fahrzeuge und stürzt zu Boden- leicht verletzt

Wildberg (ots)

Ein Radfahrer ist am frühen Sonntagmorgen in Schönbronn mit seinem Pedelec zunächst mehrfach gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren und im Anschluss zu Boden gefallen und liegen geblieben. Er trug leichte Verletzungen im Gesicht davon und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Nach den ersten Ermittlungen streifte der 27-Jährige Pedelecfahrer, gegen 03:20 Uhr, mit dem Lenker zunächst die hintere Scheibe des in der Buhlerstraße abgestellten Peugeot. Im Anschluss fuhr er gegen den Außenspiegel desselben Fahrzeugs. Wenige Meter nach diesen Kollisionen fiel der 27-Jahre alte Mann zu Boden. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Am Pedelec entsteht Sachschaden von rund 100 Euro, am Peugeot ein Sachschaden von geschätzten 500 Euro.

