Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Wildberg - Personengruppe attackiert einen Mann: Zeugen gesucht

Wildberg (ots)

Am Mittwochabend kam es in der Waldstraße im Sülzer Gewerbegebiet zu einem Übergriff bei dem ein 58-Jähriger schwer verletzt wurde.

Als der 58-Jährige gegen 23.00 Uhr vor die Haustüre ging, kam es offenbar zu Streitigkeiten mit einer Personengruppe, die mit Krafträdern unterwegs waren. In Folge der Streitigkeiten wurde er von mindestens zwei Personen so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Tat ereignete sich vor dem Zugangstor einer benachbarten Lagerhalle, bei der laut Augenzeugen kurz zuvor noch ein Treffen mehrerer Personen stattgefunden hatte.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wildberg, Tel.: 07054/5136, oder dem Polizeirevier Nagold, Tel.: 07452/93050, zu melden.

