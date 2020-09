Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - 48-jährige Autofahrerin mit über zweieinhalb Promille unterwegs

Calw (ots)

Dem Einschreiten einer Beamtin der Calwer Kriminalpolizei ist es zu verdanken, dass eine stark betrunkene Autofahrerin am Donnerstagabend nicht mehr weiterfahren konnte.

Die Polizistin war gegen 19:30 Uhr in der Liebenzeller Straße in Calw-Hirsau auf dem Heimweg vom Dienst, als ihr die 48-jährige Autofahrerin wegen deren unsicheren Fahrweise auffiel. Nachdem die 48-Jährige auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes angehalten hatte, sprach die Beamtin sie an. Dabei verstärkte sich der Verdacht auf eine Trunkenheitsfahrt und die Polizistin ließ sich den Autoschlüssel geben. Die hinzugerufenen Kollegen des Polizeireviers Calw führten in der Folge einen Alkoholvortest mit der 48-Jährigen durch, welcher einen Wert von über zweieinhalb Promille zum Ergebnis hatte. Die Autofahrerin musste eine Blutprobe abgeben, ihren Führerschein behielten die Beamten ein.

