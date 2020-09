Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Weitere Katalysatoren entwendet - Nachtrag zur Meldung vom 03.09.2020, 11:30 Uhr

Pforzheim (ots)

Nach den bereits bekannten Diebstählen von Katalysatoren am Mittwoch in Pforzheim sind nun zwei weitere Fälle bekannt geworden, die im selben Zeitraum stattfanden.

Zwischen 9 und 21 Uhr machten sich noch unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Mannheimer Straße an einem geparkten VW zu schaffen. Dabei hoben die Diebe den Wagen mit einem Wagenheber an und trennten den Katalysator ab.

Im Zeitraum von 9 bis 13 Uhr fiel ein weiterer VW den Tätern zum Opfer. Dieser war auf einem Parkplatz in der Graf-Leutrum-Straße abgestellt, als die Unbekannten auch dort den Katalysator entwendeten.

Der Gesamtschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizeireviere Pforzheim-Nord und Pforzheim-Süd bitten Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 oder 07231 186-3311 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim

Telefon: 07231 186-1111

E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell