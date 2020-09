Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Eine Schwerverletzte bei Unfall mit Tiertransporter

Calw (ots)

Eine schwerverletzte Person und ein Sachschaden von insgesamt etwa 30.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Bundesstraße 463.

Gegen 08.15 Uhr befuhr eine 34-jährige BMW-Fahrerin die Bundesstraße 463 von Calw kommend in Richtung Wildberg. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt die 34-Jährige in den Gegenverkehr und kollidiert mit dem ihr entgegenkommenden Tiertransporter. Hierbei wird die BMW-Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Nach der erfolgreichen Befreiung wurde sie mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zuvor wurden die Hühner in einen anderen Transporter umgeladen.

Die Bundesstraße 463 derzeit noch gesperrt.

