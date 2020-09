Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Kripo ermittelt nach Anzeige wegen Raubes: Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Nach einer Anzeige wegen Raubes ermittelt nun das Kriminalkommissariat Pforzheim.

Ein 27-Jähriger hatte am Dienstagmittag bei einer Bank in der Pforzheimer Innenstadt Geld abgehoben und war danach zu Fuß unterwegs. Als er sich gegen 13 Uhr an der Ecke Berliner Straße/ Durlacher Straße befand, soll ihm ein Unbekannter von hinten einen Schlag auf den Kopf verpasst und seine Umhängetasche mitsamt dem Geldbeutel entrissen haben. Danach soll der Täter in Richtung Goethestraße davongerannt sein. Die Tasche und den Geldbeutel hätte er, nachdem er den Geldbetrag in Höhe von mehreren Hundert Euro herausgenommen habe, weggeworfen. Der flüchtige Täter wird beschrieben als 16 bis 18 Jahre alter und etwa 1,70 bis 1,75 Meter großer Mann mit dunklen, kurz rasierten Haaren und südländischem oder orientalischem Erscheinungsbild. Er sei mit einer dunklen Jeanshose und einer schwarzen Kapuzenjacke mit weißer Schrift auf den Ärmeln bekleidet gewesen.

Das Kriminalkommissariat Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

