Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Birkenfeld (ots)

Am Mittwochnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 294, bei welchem ein Motorradfahrer schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde.

Der Motorradfahrer befuhr gegen 16:30 Uhr die Wildbader Straße in östliche Richtung. Nach ersten Ermittlungen übersah ihn ein 52-jähriger BMW-Fahrer, welcher zuvor auf dem Abbiegestreifen auf Höhe eines Autohauses gewartet hatte, dann aber auf die Bundesstraße eingefahren war. Es kam zu Kollision wobei der 41-jährige Motorradfahrer über die Motorhaube des BMW rutschte und schließlich zu Boden ging. Sein Fahrzeug schlitterte mehrere Meter entlang der Straße und prallte gegen einen Lichtmast auf Höhe des Autohauses. Durch den Aufprall wurde der Mast derart beschädigt, dass er umfiel und einen weiteren Pkw Peugeot auf dem Gelände des Autohauses beschädigte. Beim Unfall blieb der BMW-Fahrer unverletzt. Der Motorradfahrer musste mit Verdacht auf schwere Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden am Motorrad beträgt rund 8000 Euro, der am BMW wird auf rund 7000 Euro geschätzt. Der Schaden des beschädigten Peugeot wird auf 2000 Euro, der am Lichtmasten auf 5000 Euro geschätzt.

