Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Vorfahrtsmissachtung

Schwer verletzter Unfallverursacher

Pfalzgrafenweiler/Lkr. FDS (ots)

Am Mittwoch, gegen 19.25 Uhr, kam es an der Kreuzung der Landesstraßen 404 und 398 zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 57jähriger Mann fuhr mit seinem Ford-Fiesta auf der L 398. Er kam aus Richtung Durrweiler. An der Kreuzung zur Landesstraße 404 (früher Bundesstraße 28) missachtete er die Vorfahrt eines aus Richtung Freudenstadt kommenden 53jährigen, der mit seinem Fiat unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam zu einem heftigen Zusammenstoß. Der 57jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Unfallgegner wurde nur leicht verletzt. Er konnte nach einer ambulanten Behandlung entlassen werden. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 25 000 Euro geschätzt. Die L 404 war für die Dauer der Unfallaufnahme und den anschließenden Aufräumarbeiten bis gegen 21.30 Uhr gesperrt.

