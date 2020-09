Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - 22-Jähriger wirft mit Pflastersteinen auf Scheiben eines Geschäfts

Pforzheim (ots)

Ein 22-Jähriger hat am Dienstagabend die Scheiben eines Ladengeschäfts in Pforzheim mit Pflastersteinen beworfen.

Gegen 19:45 Uhr entfernte der Tatverdächtige mehrere Pflastersteine aus dem Bodenbelag und bewarf damit die Scheiben des Geschäfts in der Blumenstraße. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen den 22-Jährigen in Gewahrsam. Er wurde nach ärztlicher Untersuchung in eine psychiatrische Einrichtung gebracht und muss mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. Die konkrete Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt.

